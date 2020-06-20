إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز245 ألفا

السبت 20 يونيو 2020

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245575، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



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وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في اسبانيا بلغ 28315، فيما تعافى 150376 .

وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في اسبانيا.