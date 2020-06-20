تقرير:  السراج يعض اليد السعودية الممدودة له

السبت 20 يونيو 2020

أعلن رئيس ما يسمي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج أنه يتطلع إلى موقف سعودي من الأزمة الليبية لا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، ويطالب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي وصفها بالقوات المعتدية بالعودة إلى الأماكن التي انطلقت منها، ويسهم عمليا في حقن دماء الليبيين.



ولفت السراج -وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي- إلى أن: "الهدف من هذا الاعتداء بات واضحا للجميع، وهو محاولة إجهاض العملية السياسة وإعادة الحكم الشمولي من جديد إلى ليبيا".

وقال البيان إن ولي العهد السعودي أبلغ السراج بأن السعودية حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وتوقف القتال بين الإخوة، وأكد أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم.

وقال محمد بن سلمان إن بلاده مستعدة للعب دور في دعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، وينعكس إيجابيا على دول الجوار الليبي وكامل المنطقة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين السراج ومسؤول سعودي في المملكة، وذلك منذ بدء هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، بحث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع حفتر -الذي زار آنذاك الرياض للمرة الأولى- مستجدات الأوضاع في ليبيا.

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ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين كونها وجهت ضربة إلى جهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.

ووجه المحلل السياسي السعودي منذر آل الشيخ مبارك، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس ما تسمى بالحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وكتب مبارك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏جر‎أردوغان عميله في‎طرابلس إلى موسكو ثم إلى برلين واليوم يأمره بعدم الإستجابة لدعوة‎الجزائر كونها دعوة عربية".

وتابع: "نقول لحكومة‎السراج الجزائر أكبر من دعوة أمثالك لكنه الحرص على شعب‎ليبيا".

وأضاف: "إسقاط دعوة‎تركيا من دول الجوار فيه إشارة لعدم اعتراف الجزائر باتفاقية السراج الحدودية"