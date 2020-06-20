"الصحة الإماراتية" تطلق منصة توعوية بـ 5 لغات حول فيروس كورونا

السبت 20 يونيو 2020

في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنتها حكومة الإمارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعزيز آلية تقييم الحالات الصحية والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية على موقعها الإلكتروني منصة وطنية توعوية تضم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت شعار "صحتكم واجبنا".



وتمثل المنصة قاعدة بيانات تتضمن كافة التوصيات والاحتياطات والإرشادات، التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا. والحد من المعلومات الخاطئة والشائعات المضللة، التي تأتي من مصادر غير موثوقة ولا معتمدة. كما تساعد هذه الخدمة الجديدة عبر الإنترنت على التخفيف من تدفق حالات مرضى الانفلونزا العادية والبرد غير الطارئة للمؤسسات الطبية في ظلّ الظروف الحالية.

ويتضمن مركز المعلومات الذي يقدم خدماته عبر خمس لغات عالمية، خدمة الطبيب الافتراضي الذي يساعد المتعاملين الراغبين في تقييم حالتهم الصحية في حال اشتباه إصابتهم بالفيروس، كما يعتبر المركز منصة للتوعية يتضمن أحدث المعلومات عن الفيروس وطرق الوقاية منه، مبوبة في 6 أبواب رئيسية تقدم معلومات وإرشادات علمية وصحية، بالإضافة إلى تقديمه إحصائيات محدثة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

ويقدم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خدمة الطبيب الافتراضي والذي يقوم بتقييم الحالة الصحية من خلال توجيه عدد من الاستفسارات والأسئلة حول تاريخ السفر، التواصل مع الآخرين، الأعراض وغيرها، قبل تشخيص الحالة، وعند الانتهاء، سيتم توجيه المستخدمين إلى الاتصال على الرقم 998، أو سيتم تقديم معلومات وإرشادات حول طريقة التعامل مع المرض، وذلك حسب نتيجة التشخيص. ولا يناسب النظام الجديد الحالات الطارئة.

ويُنصح باستشارة الطاقم الطبي المختص في حال وجود حالة طارئة، وزيارة أقرب عيادة صحية للخضوع إلى العناية الطبية اللازمة.

Advertisements

كما تتيح المنصة لأفراد المجتمع الراغبين بالتطوع لدعم الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمركز وملئ البيانات الشخصية وتحديد القطاع الذي يرغب بالتطوع به.

كما يتضمن المركز خاصية الإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة حول أهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار عوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى أن إطلاق مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يأتي في إطار الاستجابة للتوجهات الحكومية بضرورة تكثيف توظيف الحلول الذكية في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، تضمن الاستجابة السريعة للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال تزويد المركز بخاصية الطبيب الافتراضي الذي يعتبر أحد أهم النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، حيث يساهم الطبيب الافتراضي في تقييم الحالة الصحية عن بعد، دون الحاجة لمراجعة المستشفيات ما يساعد في خفض نسبة الإصابة بعدوى الفيروس.

وأكد الكتبي إجراء وزارة الصحة ووقاية المجتمع مراجعة لسياسات مكافحة العدوى وتحديث الإرشادات الصحية عبر مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمساعدة كافة أفراد المجتمع في الحصول على حقائق علمية دقيقة، ما يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطرق تفادي الإصابة به.

ونوه إلى حرص الوزارة على دعم الإجراءات الوقائية والممارسات الاحترازية، التي تبنتها دولة الإمارات لمواجهة الفيروس، من خلال تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية، وابتكار وتنمية الحلول العلاجية والوقائية المتاحة، ووفقا لأعلى المعايير العالمية الصحية المطبقة لتقديم أفضل تجربة علاجية للمرضى وتحسين الصحة العامة للسكان.