بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية إلكترونية بعنوان "حافظ على مظهر مدينتك"

السبت 20 يونيو 2020

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، حملة توعوية إلكترونية بعنوان «حافظ على مظهر مدينتك»، استهدفت الملاك والمستثمرين والأفراد في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مصفح الذي يشمل: منطقة مصفح الصناعية، ومنطقة المفرق الصناعية، والضبعية، وحميم.



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وهدفت الحملة، التي تأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الإلكتروني والذكي لتحقيق المؤشرات الوطنية ذات الصلة في كل الظروف، إلى تطوير آليات العمل عَن بُعد، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بقوانين إمارة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام، وتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع وتقديم خدمات مجتمعية وتوعوية متنوعة لهم تسهم في الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة وكذلك على بيئة صحية للعمل.

وعملت البلدية عبر الحملة على إرسال أكثر من 2000 رسالة توعوية إلكترونية إلى مختلف فئات المجتمع من الملاك والمستثمرين والأفراد عبر (SMS System)، تتضمن عبارات توعوية باللغات العربية، والإنجليزية، والأوردو، تحث على الالتزام بالقوانين للحفاظ على المظهر العام وعلى المشهد الحضاري العصري الذي تتمتع به مدن إمارة أبوظبي، حيث تأتي الحملة ضمن خطة العمل الإلكترونية التي وضعها مركز بلدية مصفح منذ الربع الأول من العام الجاري لتوعية كافة فئات المجتمع بكل ما من شأنه الحفاظ على المظهر العام.