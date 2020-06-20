الإمارات.. "دفاع مدني عجمان" يبتكر بوابة للتعقيم الذاتي ضد كورونا

السبت 20 يونيو 2020

نجح الدفاع المدني بعجمان في ابتكار بوابات للتعقيم الذاتي للإدارة العامة للدفاع والمراكز التابعة لها.



وأعلنت إدارة المراكز بالدفاع المدني أن إطفائييها نجحوا في ابتكار جهازهم الخاص للوقاية من فيرس كورونا حيث تعمل بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر بمنصة قابلة للتحريك.

Advertisements

ويمر عبر البوابات كل من يدخل إلى مبنى المراكز الخاص بالإطفائيين لمباشرة أعمالهم اليومية فيما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني إن هذا الابتكار يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الإدارة.