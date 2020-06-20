شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الإصابات إلى 395048 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك بعد تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

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