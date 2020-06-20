حزب أردوغان يرشح "شن طوب" لرئاسة البرلمان

عقب فترة من الجدل السياسي، أعلن حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، ترشيح مصطفى شن طوب، رئيس البرلمان الحالي، ليخوض انتخابات رئاسة البرلمان لفترة ثانية، يوليو/تموز المقبل.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، نقلا عن ناجي بُستانجي، رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم في البرلمان.

وأكد بتسانجي أن شن طوب، سيكون مرشحهم لخوض انتخابات رئاسة البرلمان الشهر المقبل، ليضع بذلك حدًا لحالة الجدل التي شهدتها الأروقة السياسية للحزب الحاكم خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف موضحًا أنه "نتيجة للمشاورات والمفاوضات داخل الحزب، تم الاتفاق على تقديم مصطفى شن طوب كمرشح لرئاسة البرلمان مرة أخرى، في 2 يوليو/تموز المقبل".

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والأسبوع الماضي، كشف الكاتب التركي مراد يتكين، عن وجود انقسامات داخل العدالة والتنمية الحاكم، حول رئاسة البرلمان، بين فريق يدعم رئيسه الحالي، شن طوب، وآخر يريد عودة بن علي يلدريم للمنصب الذي تركه لما ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول بالانتخابات المحلية الأخيرة، وخسرها لصالح مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.

كما أن بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، أعلن الجمعة أيضًا أنه لن يترشح لرئاسة البرلمان، في تأكيد لما قاله رئيس الكتلة النيابية.

هذا الترشيح يعزز من قوة تحليلات ذكرته خلال الآونة الماضية أن أردوغان يستعد لتعيين يلدريم نائبًا له.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان التركي خلال الفترة من 2 يوليو/تموز حتى 12 من الشهر نفسه على اختيار رئيس له خلال الفترة الثانية من الدورة التشريعية الحالية.