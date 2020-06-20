شكرا لقرائتكم قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي: السعودية جادة لإنهاء النزاع في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن.

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