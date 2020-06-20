شكرا لقرائتكم خبر عن 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.