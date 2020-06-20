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طيران باكستان يحلق بعد شهور من التوقف

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استأنفت باكستان اليوم السبت رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التى فرضتها لمنع انتشار .

وقال عبدالستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان أدلى فى وقت متأخر أمس الجمعة:"يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من وإلى المطارات الدولية اعتبارا من 20 يونيو".

وربما يخضع التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية.

ولايشمل السماح بتسيير الرحلات الجوية مطارين فى إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربات.

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