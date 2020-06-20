شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. إصابات فيروس كورونا تصل إلى 520 حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 520 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، 10 إصابات جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.
وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إنه تسلم، أمس الجمعة، 825 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية نتائج تحاليل 815 عينة بينها حالتين شفاء من الفيروس، وإيجابية 10 عينات.
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