شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة، تعد أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 79 إصابة يوم 23 مايو الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12373 إصابة.
ومن بين الحالات الجديدة، 31 حالة إصابة وافدة من الخارج، و36 إصابة محلية.
ولم يتم تسجيل حالات وفاة إضافية جراء المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتستقر حصيلة الوفيات عند 280 وفاة.
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