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تسجيل 27 إصابة مؤكدة بكورونا في الصين و7 حالات بلا أعراض

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 19 يونيو، منها 22 حالة بالعاصمة بكين.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

وسُجلت أيضا سبع حالات أخرى حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها حتى نهاية يوم 19، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

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