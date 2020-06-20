بينها تعليق الثالث واجراء السادس على ثلاثة ادوار.. مقترحات بشأن الامتحانات النهائية

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "بعد قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلة الاعدادية، درست الكثير من القرارات التي يمكن من خلالها اجراء تلك الامتحانات في ظل ظروف أفضل للطلبة تتيح لهم سرعة الاجابة عن الأسئلة وأخرى صحية تتناسب مع الوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره بين الطلبة في حال إصابة أحدهم به منها مراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف وتعفير القاعات الدراسية".

وبين الياسري أنه "لا توجد حتى الآن قرارات نهائية تخص هذا الموضوع، وما زالت اللجنة والوزارة في تنسيق دائم مع باقي الوزارات لتوفير جميع الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلة الاعدادية".

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الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة التربية ان "عدداً من مديريات تربيات بغداد قدمت مقترحاً يهدف الى تعليق الامتحانات الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019- 2020،" مشيرا الى "الاعتماد بالنسبة للناجحين على النتائج الخاصة بامتحانات نصف السنة، وإعداد دور ثان لإجراء الامتحانات بالنسبة للراسبين أو المكملين ببعض المواد الدراسية".

على الصعيد نفسه بين مدير عام تربية بغداد الكرخ الاولى فلاح القيسي "تقديم مقترح الى وزير التربية لأجل تعليق امتحاناتهم والاعتماد على درجات نصف السنة أسوة باقرانهم في المراحل الابتدائية والثانوية غير المنتهية".