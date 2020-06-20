كوريا الشمالية تتوعد جارتها الجنوبية بـ"سلاح المنشورات"

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، السبت، إن بيونج يانج تستعد لإرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية منددة بالمنشقين الكوريين الشماليين وبكوريا الجنوبية في أحدث رد على المنشورات التي يتم إرسالها من الجنوب مع تصاعد حدة التوترات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن" الشعب الكوري الشمالي الغاضب في جميع أنحاء البلاد يمضي قدما بشكل فعال في الاستعدادات لبدء توزيع منشورات على نطاق واسع".

وأضافت الوكالة أن "كل فعل لا بد وأن يقابل برد فعل مناسب ولا يمكن للمرء أن يشعر بمدى الإيذاء الذي يسببه إلا عندما يجرب ذلك بنفسه".

Advertisements

وفجرت بيونج يانج الثلاثاء الماضي مكتبا للاتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين ومن كوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق المنشورات.

ويأتي تفجير المكتب بعد إعلان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون نهاية الأسبوع، "قريبا، سيظهر المشهد المأساوي لمكتب التنسيق المشترك بين الشمال والجنوب وهو منهار تماما".

وتوالت ردود الأفعال عقب زيادة التوتر اليوم بين الكوريتين، حيث عبرت روسيا عن قلقها حيال الموقف في شبه الجزيرة الكورية ودعت الطرفين لضبط النفس لكنها لم تعلن خططا حتى الآن لإجراء اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى.