الإمارات.. "دفاع مدني عجمان" يبتكر بوابة للتعقيم الذاتي ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نجح الدفاع المدني بعجمان في ابتكار بوابات للتعقيم الذاتي للإدارة العامة للدفاع والمراكز التابعة لها.



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وأعلنت إدارة المراكز بالدفاع المدني أن إطفائييها نجحوا في ابتكار جهازهم الخاص للوقاية من فيرس كورونا حيث تعمل بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر بمنصة قابلة للتحريك.

ويمر عبر البوابات كل من يدخل إلى مبنى المراكز الخاص بالإطفائيين لمباشرة أعمالهم اليومية فيما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني إن هذا الابتكار يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الإدارة.