شكرا لقرائتكم ترمب: شرطة العاصمة لا تقوم بعملها.. ما يحدث عار على بلادنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن شرطة العاصمة لا تقوم بعملها لأنها تتفرج على إسقاط تمثال وحرقه، مشددا على أنه يجب القبض على هؤلاء الأشخاص على الفور، ووصف ما يحدث بأنه "عار" على البلاد.

تغريدة ترمب جاءت بعد أن أسقط محتجون تمثال ألبرت بايك، أحد قادة الكونفدرالية في البلاد، في العاصمة الأميركية واشنطن.

تمثال ألبرت بايك بعد أن أسقطه المحتجون

كما أشعل محتجون النار، قبلها، في تمثال جورج واشنطن في شوارع بورتلاند بولاية أوريغون. وأطاح المحتجون بالتمثال ووضعوا ملصقاً كتب عليه: "أنت على أرض السكان الأصليين".

وتوجه ترمب للديمقراطيين بالقول: "الحكومة الفدرالية جاهزة لحل مشكلة مناطقكم بسرعة".

Advertisements

وأطاح محتجون ينزلون للشوارع في بورتلاند بولاية أوريغون لليلة الثانية والعشرين على التوالي، الجمعة، بتمثال لجورج واشنطن والذي تم نصبه في عشرينات القرن الماضي.

تمثال جورج واشنطن بعد أن أسقطه المحتجون

وضع المتظاهرون ملصقًا على رأس التمثال كتب عليه "أنت على أرض السكان الأصليين" ورسموا أيضًا على قاعدة التمثال.

وقال مكتب شرطة بورتلاند، صباح السبت، إن مجموعة أصغر انشقت عن عدة مئات من المتظاهرين السلميين مساء الخميس وألقت الهوت دوغ الساخن على الشرطة وقطعت سياجًا محاطًا بمركز العدالة، الذي كان نقطة اشتعال المظاهرات الليلية حول مقتل جورج فلويد.

وأشعلت مجموعة أخرى حريقا حول تمثال واشنطن قبل الإطاحة به. لم يتم القبض على أحد.

في وقت سابق من الأسبوع، قام المتظاهرون في جامعة أوريغون في يوجين بتشويه تمثالين يمثلان الرواد البيض.