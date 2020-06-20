شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد للعام المالي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020 /2021، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، استثمارات قدرها 43 مليار جنية لقطاع الزراعة والري بزيادة قدرها 25.7% عن العام الجارى.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المستهدفات في مجال زيادة الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد خلال العام الجديد علي النحو الاتي :

1- زيادة المساحة المنزرعة قمحاً بنحو 200 ألف فدان ليصل إجمالي المساحة إلي 3.6 مليون فدان.

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2- التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ( فول الصويا – عباد الشمس – الفول السوداني) لتصل المساحة إلي ما يربو علي 220 ألف فدان نظراً لتدني نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل الهامة.

3- تحسين انتاجية المحاصيل السكرية (دون زيادة المساحات المنزرعه من قصب السكر) من خلال توفير حقول إرشادية لزراعة القصب بتقنية الشتلات، والتوسع في الأصناف مبكرة النضج لتوفير المياه، وزراعة التقاوي وحيدة الاجنه أنيا بالكامل وتفعيل الدورة الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية المناسبة.

4- التوسع في زراعات بنجر السكر في حدود 40 ألف فدان للوصول بالمساحة الإجمالية إلي 600 الف فدان.

5- رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية.