تعرف على من يتولى الاختصاصات الإدارية والمالية للبرلمان حال غيابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى ، الموافقة النهائية نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وشملت التعديلات بقانون مجلس النواب تنظيم لصلاحيات البرلمان ومن يتولاها حال غيابه وقد جاءت فى المادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه".

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