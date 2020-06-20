حدث ليلاً| مصر تُحيل أزمة "سد النهضة" إلى مجلس الأمن.. و"الصحة" توجه رسالة لأولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بعد تعثر المفاوضات.. مصر تُحيل أزمة "سد النهضة" إلى مجلس الأمن

أعلنت مصر الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول "سد النهضة" الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية "سد النهضة" الإثيوبي.

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الصحة تكشف آخر استعدادات تأمين امتحانات الثانوية.. وتوجه رسالة لأولياء الأمور

اطمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوي الفني، والتي تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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أعلى عدد إصابات يومي.. الصحة تعلن حصيلة إصابات "كورونا" والوفيات اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

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صحة كفر الشيخ تسجل 93 حالة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، 93 حالة جديدة، مصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس.

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فيديو - مصر ترد على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي "غير اللائقة"

علق سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مساء اليوم، على نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "إن المادة35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة"، وأن طلب مصر جاء نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي.

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قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين فى هجوم للجيش اليمنى على مواقعها بـ"الجوف"

أعلن الجيش اليمني، أن قواته نجحت في إفشال مخطط لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لشن هجوم على مواقعه في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

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حصيلة إصابات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز مليون إصابة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في البرازيل المليون إصابة يوم الجمعة.

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مكسيكو سيتي وكوستاريكا تتراجعان عن إعادة فتح قطاعات اقتصادية

تراجعت العاصمة المكسيكية وكوستاريكا، يوم الجمعة، عن خطط الاستمرار في إعادة تنشيط اقتصاديهما، مع استمرار فيروس كورونا المستجد في الانتشار بشدة فيهما.

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