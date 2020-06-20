الصين تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وبكين تتجاوز200 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت السلطات الصحية، أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها. كما تم تشخيص حالة واحدة في إقليم هيبي المجاور.
كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.
وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.
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