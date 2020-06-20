شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات متتالية لاستراتيجية مكافحة فيروس كورونا في دولة الإمارات والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020 ساهمت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معدلات قياسية لجهة التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض نسبة الإصابة بالوباء، حيث زاد عدد المتعافين على المصابين بالفيروس منذ بداية شهر يونيو الجاري بنسبة 36.1%.

وذلك مع إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع يوم أمس عن تسجيل 755 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30966 حالة، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن تسجيل 393 إصابة جديدة بالفيروس وليبلغ بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 44145 حالة، وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الحالات التي توفيت 300 حالة، ومع إعلان يوم أمس ارتفعت نسبة الشفاء لتصل إلى 70.2% وبمعدل تصاعدي يومي تجاوز 1% في الأيام الـ5 الماضية.

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