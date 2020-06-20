«إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون».. هاكرز يخترقون مواقع حكومية في إثيوبيا.. ويتركون رسالة عن النيل

أفادت صحيفة "الفجر" بأن مجموعة من "الهاكرز" قاموا باختراق عدداً من المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإثيوبية.

وأضافت الصحيفة أن "الهاكرز"، الذين أطلقوا على أنفسهم إسم "Cyber Horus Group"، قاموا باختراق عدد من المواقع الإلكترونية الهامة في إثيوبيا، منها: مكتب التطور التعليمي في اثيوبيا، ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز الاحصائيات الإثيوبية، ومجلس الأمم الاثيوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الهاكرز" تركوا رسالة على المواقع الإثيوبية المخترقة، وهي منسوبة إلى الإله حورس، إله الشمس عند قدماء المصريين، والتي تقول: "إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه".

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يشار إلى أن مصر أعلنت، أمس الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي.

ودعت مصر في خطابها مجلس الأمن إلى التدخل العاجل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستندت مصر في خطابها إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.