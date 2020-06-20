ناشيونال إنترست: ترامب يدمر العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

- شريف الجنيدي

قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، واجه صعوبة في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن كوريا الشمالية، موضحة أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالسماح للتقدم في العلاقات بين الكوريتين بتجاوز المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج.

وأضافت المجلة أنه بالرغم من ارتفاع أسهم "مون" بجانب حزبه الديمقراطي، إلا أنه لم يطرأ أي تحسن على علاقة بلاد كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية، رغم سعي إدارته للالتزام باستئناف المشاريع بين الكوريتين التي تم تعليقها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق إرث طويل الأمد لآخر عامين في منصبه.

وتقول المجلة، في تقرير لها، إنه بعد إقدام كوريا الشمالية على تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الكوري الجنوبي رغبته في المضي قدماً متابعة التعاون - المسموح به بموجب عقوبات الأمم المتحدة - مع كوريا الشمالية، من خلال إرسال اقتراح إرسال مبعوث سري إلى بيونج يانج.

وأشارت المجلة إلى أنه مع انهيار قمة "هانوي" التي جمعت بين كيم وترامب في عام 2019، تجاهلت كوريا الشمالية اتصالات "مون"، وفي الوقت ذاته لم تكن الولايات المتحدة راضية عن دفع الرئيس الكوري الجنوبي للعلاقات مع كوريا الشمالية، حيث استمرت في التأكيد على مطالبها بنزع الأسلحة النووية من بيونج يانج قبل تخفيف العقوبات.

وأوضحت أن الرئيس الكوري الجنوبي لا يفتقر إلى الإرادة للحفاظ على علاقة بلاده مع كوريا الشمالية، لكن يبدو أن يفتقر إلى الخيارات اللازمة لدفع أجندته في ضوء الجمود المستمر في العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج.

ولفتت المجلة إلى أنه في أعقاب انهيار قمة هانوي، اتهم زعيم كوريا الشمالية "مون" بأنه "خاضع" للولايات المتحدة. كما طلب كيم جونج أون من كوريا الجنوبية، في خطاب ألقاه في أبريل 2019 أمام مجلس الشعب الأعلى، إظهار صدقها لتحسين العلاقات بين الكوريتين من خلال اتخاذ "قرار جريء" بعيد عن التأثير الأمريكي.

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كما اتهمت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، "مون" بـ "المؤيد للولايات المتحدة".

وأضافت المجلة أنه من سوء حظ الرئيس الكوري الجنوبي، أن فيروس كورونا قتل آمال استئناف السياحة لأن بيونج يانج أغلقت حدودها. كما أنه وبالنظر إلى البنية التحتية للرعاية الصحية في كوريا الشمالية، فإن الدولة لن تعيد فتح حدودها للسياحة طالما أنها لم تتمكن من السيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى إنكارها وجود حالات إصابة بكوفيد-19.

وأكدت المجلة أن علاقات كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة ليست أفضل مقارنة بالعلاقات بين الكوريتين، حيث واجه مون صعوبة في إقناع ترامب وإدارته برفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، حيث أن الرئيس الأمريكي اشترط إنهاء المفاوضات النووية أولاً بين واشنطن وبيونج يانج.

وأوضحت أن هذا الشرط يضع قيوداً على مبادرات الرئيس الكوري الجنوبي المستقلة مع كوريا الشمالية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة يمكنها الاعتماد على عقوباتها لإبقاء العلاقات بين الكوريتين رهينة لمطلبها بنزع السلاح النووي بالكامل.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث في وقت سابق عن كوريا الجنوبية ومحاولاتها للتقرب من جارتها الشمالية، حيث قال: "لن يفعلوا ذلك بدون موافقتنا. إنهم لا يفعلون أي شيء دون موافقتنا ".

وأضافت المجلة أن حكومة الرئيس الكوري الجنوبي ليست لديها أي خيارات لإبقاء الولايات المتحدة منفتحة على العلاقات بين الكوريتين، إذا لم ير ترامب أي مكاسب ملموسة في المفاوضات النووية. كما أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) على خيارات "مون" السياسية بشأن كوريا الشمالية، وذلك من خلال العقوبات المفروضة عليها.

وأكدت المجلة أن "غصن الزيتون" الذي يقدمه الرئيس الكوري الجنوبي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية غير مرحب به، حيث أن الولايات المتحدة ترى أن "مون" يقوّض مسارها النووي مع كوريا الشمالية، بينما تعتبر بيونج يانج أن أي سلام لا يرقى إلى تخفيف العقوبات لا يستحق الرد.