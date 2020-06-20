شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وعشر عدد أعضاء مجلس النواب، مادة تنظم إجراءات وضوابط نقل العاملين إلي مجلس الشيوخ، وضوابط نقل أصول مجلس الشوري السابق لمجلس الشيوخ أيضاً.

ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ، علي الإجراءات التالية:

1 - ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب.

2 - تكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

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3 - في جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

4 - كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

5 - تشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أمين عام مجلس النواب. ممثل عن المالية. - تختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

6- تتولى اللجنة جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

7 - أثبت المجلس في مضبطة الجلسات أن الأصول التي ستنقل لمجلس الشيوخ المقصود بها الأصول العقارية فقط.