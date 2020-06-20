اجتماع عربي طارئ.. الخارجية الليبية ترحب بالدعوة المصرية

رحب عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبي بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، بطلب القاهرة عقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء لمناقشة الأزمة الليبية,

وقال الحويج في تدوينة عبر حسابه بموقع تويتر ، "نرحب بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على أحدى الدول الأعضاء بالجامعة".

ودعا الحويج الجامعة العربية لتفعيل اتفاقات الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج غير الدستورية، وشدد على أهمية تبني إعلان مبادرة القاهرة كحل للأزمة الليبية.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى قد أكد الجمعة تلقي الأمانة العامة طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

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وتابع زكي إنه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي لجامعة الدول العربية.

من جامب آخر، أعلنت وسائل إعلام ليبية تابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، أن حكومة السراج، رفضت طلب مصر عقد اجتماع لجامعة الدول العربية بشأن ليبيا على مستوى الوزراء.

ونقلت وسائل الإعلام التابعة للوفاق عن مصادر لم تسمهم قولها :إن" القاهرة لم تستشر حكومة السراج بشأن الاجتماع المزمع عقده، وهو ما يخالف الإجراءات المعمول بها ".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن حكومة السراج، أو المؤسسات التابعة لها، بشأن رفض الطلب المصري.