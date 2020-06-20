"ماذا تخفي إيران؟".. واشنطن تتساءل عن موقف طهران الغامض

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، إيران بضرورة الانصياع الكامل لتعليمات وطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، "ماذا تخفيه إيران عن الوكالة؟.. على طهران أن تمد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المعلومات التي تطلبها بشأن نشاطها النووي وتتعاون معها تمامًا".

والإثنين الماضي، عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقها بشدة إزاء تعنت إيران في السماح بدخول محققيها لاثنين من منشآتها النووية.

وقال المدير العام للوكالة، رفائيل ماريانو غروسي: "طلبنا من إيران تفتيش الموقعين منذ 4 أشهر ولم يصلنا رد".

وأوضح أن "إيران لم تدخل معنا في مفاوضات جدية حول المسائل ذات الصلة بالمواد والنشاطات غير المعلنة".

Advertisements

تصعيد أوروبي حيال إيران

وأمس الجمعة، صعد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران، ودفعوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تبني قرار يحذرها من رفض إخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش.

وتبنى مجلس حكام الوكالة، قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

ويمهد النص في هذه المرحلة لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات.

ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي التي تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.

وذكّر النص الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ كانون الثاني/يناير السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاما.

ونال القرار موافقة 25 من الدول الـ35 الأعضاء في المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الوكالة في فيينا، وامتنعت سبع دول عن التصويت.