شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التأمين الصحي للفلاح والمرأة والطلاب عام 2020--2021.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت موازنة السنه المالية الجديدة 2020 /2021، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 1.850 مليار جنية لصالح البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات.

1- دعم التأمين الصحي علي الطلاب

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي علي الطلاب في الموازنة الجديدة 356 مليون جنية (يمثل ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 23.8 مليون طالب بواقع 15 جنية لكل طالب سنويا)

2-دعم التأمين الصحي علي المرأة المعيلة

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي علي المرأه المعيلة في مشروع الموازنة نحو 133 مليون جنية ( يمثل ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ 663 ألف إمراه معيلة بواقع 200 جنية سنوياً عن كل امرأه معيلة)

3- دعم التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي

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تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي نحو 214 مليون جنية (يمثل ما تتحملة الدولة لنحو 14.3 مليون طفل وبواقع 15 جنية عن كل طفل / السنه).

4- دعم التأمين الصحي لغير القادرين (التأمين الصحي الشامل)

يبلغ تقديرات الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة بمشروع الموازنة مبلغ 865 مليون جنية ( يمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحفين أو المستنفيذين لمدة استحقاق تعويض الطبالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعاله، وتتحمل الخزانة نسبة 5%َِ من الحد الأدني للاجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا".

5- دعم التأمين الصحي لغير القادرين ( من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي)

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين في الموازنة نحو 182 مليون جنيه.

6- دعم التأمين الصحي علي الفلاح

تبلغ تقديراته في الموازنة نحو 100 مليون جنية (ويمثل ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 500 ألف فرد بواقع 200 جنية سنويا)