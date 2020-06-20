بالجهود الذاتية​.. تجهيز 10 غرف لتحويلها عزل صحي بمستشفى دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسلام دردير، مدير قسم العمليات بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، وعضو لجنة أزمات كورونا بمدينة دسوق، اليوم السبت، تجهيز إدارة المستشفى لعدد 10 غرف لتحويلها إلى عزل صحي، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير قسم العمليات بمستشفى دسوق العام، لـ"الخليج 365"، أن الغرف الجاري تجهزيها لتحويلها إلى عزل صحي، في الطابق الرابع من المستشفى، وكل غرفة منهم مجهزة بالمواصفات والأشتراطات الخاصة بالعزل، عبارة عن حمام منفصل، وسرير، وأجهزة طبية متطورة، بجانب مراعاة أساليب العدوى.

وقال دردير إن عملية تكاليف التجهيزات الخاصة بالغرف الجديدة بلغت حوالي 220 ألف جنيه بالجهود الذاتية، عن طريق جمع التبرعات، وجرى الاتفاق مع الشركة المتخصصة في مجال مفروشات غرف العزل، على بداية عملها يوم الإثنين المقبل، ليجري بعد ذلك تشغيل غرف العزل الجديدة بنهاية الأسبوع الجاري، ليصبح إجمالي غرف العزل 14 غرفة بالمستشفى.