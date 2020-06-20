فيديو - مصر ترد على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي "غير اللائقة"



محمد اسماعيل - القاهرة - علق سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مساء اليوم، على نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "إن المادة35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة"، وأن طلب مصر جاء نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أن تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في ملء السد سواء بموافقة أو عدم موافقة مصر غير لائقة، مشيرًا إلى أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد.

كما أكد الوزير خلال مداخلته، أن مصر أكدت مرارا استعدادها للوصول إلى اتفاق بشأن السد، وأنه يجب على مجلس الأمن الآن أن يشجع الدول على الالتزام واحترام قراراته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات.

وتابع شكري، أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في المفاوضات، وقدمت مرونة، لافتا إلى أن السودان قدمت خطابًا شرحت فيه موقفها والاعتبارات التي تقوم المفاوضات عليها بالنسبة لها، وأن مصر طلبت عقد جلسة للمجلس لتداول الأمر، لتفادي تصعيد الموقف بشكل يؤدي إلى التأثير على المجتمع الإقليمي والدولي.