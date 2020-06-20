صحة كفر الشيخ تسجل 93 حالة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، 93 حالة جديدة، مصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 93 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي المسحات التي جرى أخذها من المرضى بتاريخ الخميس 18 / 6 / 2020، وجاري العمل في فحص المسحات الخاصة بيوم الجمعة 19 / 6 / 2020.

وقال المصدر ، إن الإصابات بحسب توزيعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وفق العينات الواردة لمعمل التحاليل فجاءت كالتالي : مستشفيات سيدي سالم المركزي 7 حالات، وقلين المركزي 4 حالات، وفوه المركزي 4 حالات، ودسوق العام 5 حالات، وصدر كفر الشيخ 12 حالة، والعبور للتأمين الصحي 9 حالات.

وسجلت مستشفيات حميات كفر الشيخ 8 حالات، وفوه للتأمين الصحي حالتين فقط، ومطوبس المركزي 6 حالات، وحميات دسوق 22 حالة، والحامول المركزي 3 حالات، وكفر الشيخ العام 11 حالة.