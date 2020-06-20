وأوضحت المصار بأنه تم العثور على كميات كبيرة من الاسلحة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، ورجحت المصادر أن يكون النزاع قائم بين الاطراف للحصول على الغنائم، فيما أشار مصدر من داخل جزيرة سقطري إلى أن التحالف أرسل قبل قليل رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة التزام وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على امن واستقرار الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: النزاع في سقطرى هدفه الغنائم والتحالف دعا إلى وقف الاشتباكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.