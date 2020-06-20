مصادر: النزاع في سقطرى هدفه الغنائم والتحالف دعا إلى وقف الاشتباكات

أكدت مصادر يمنية مطلعة أن جزيرة سقطرى تعرضت لعمليات استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والثقيلة بين الاطراف اليمنية، وسقطت قذائف غير معروفة المصدر عرضت ارواح المواطنين اليمنيين للخطر، وعكرت صفو الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار بالجزيرة، كما هددت أمن وسلامة قوات التحالف الموجوده لغرض الأمن والاستقرار والمساهمة في مشاريع التنمية والرخاء للمواطنين.

وأوضحت المصار بأنه تم العثور على كميات كبيرة من الاسلحة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، ورجحت المصادر أن يكون النزاع قائم بين الاطراف للحصول على الغنائم، فيما أشار مصدر من داخل جزيرة سقطري إلى أن التحالف أرسل قبل قليل رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة التزام وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على امن واستقرار الجزيرة.