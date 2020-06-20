شكرا لقرائتكم خبر عن عدد وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز عشرين ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ويبلغ الآن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 170485 حالة و20394 حالة وفاة على الرغم من إعلان الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.
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