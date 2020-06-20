شكرا لقرائتكم خبر عن عدد وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز عشرين ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس الجمعة تسجيل 5030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 647 حالة وفاة جديدة لتتجاوز بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس عشرين ألف حالة. ويبلغ الآن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 170485 حالة و20394 حالة وفاة على الرغم من إعلان الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.

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