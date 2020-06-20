شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض العدوى.. بريطانيا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتزم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد، بعد أن خفضت الحكومة مستوى التأهب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد أمس الجمعة.

وأوصت القيادات الطبية البريطانية بتخفيف التحذير من أن "انتقال العدوى مرتفع، أو أنه يرتفع بشكل كبير" مع الاستمرار في التحذير من أن الفيروس المميت لا يزال "موجودا بشكل عام".

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن هذا التغيير يظهر أن الحكومة نجحت فى الحد من انتشار الفيروس الفتاك، على الرغم من أن بريطانيا تسجل أكبر عدد من الوفيات فى أوروبا.

وقال جونسون إن انخفاض العدوى المؤكدة من المرجح أن يسمح للحكومة بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، والسماح لمزيد من الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الشهر المقبل.

وأضاف جونسون للصحفيين خلال زيارة لإحدى المدارس: "ما يجب أن تنظروا إليه هو المعدل العام للإصابات فى البلاد ككل، وليس هناك شك فى أنه في تراجع" .