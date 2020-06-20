انت الان تتابع إيران تنتقد قرارا لوكالة الطاقة الذرية وتقول إنها تعاونت معها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن طهران تعاونت مع الوكالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في البيان "في حين أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إصدار قرار من مجلس المحافظين يمثل خطوة غير بناءة ومخيبة للآمال تماما".

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران في القرار اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.