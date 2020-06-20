تتعرض لـ«البصق».. شرطة بلجيكا تتظاهر احتجاجا على الإساءة

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واصطف الضباط، بعضهم يرتدون الزي الرسمي وجميعهم يخفون وجوههم خلف الكمامات، أمام المحكمة المركزية في بروكسل وألقوا بشارات الشرطة والأغلال التي يستخدمونها في تكبيل المتهمين على الأرض.
وقال المفتش فنسنت دي كليرك، وهو واحد من المتظاهرين: "لسنا في الولايات المتحدة. لا ينطبق علينا نفس الوضع. يجب أن نكف عن التعميم وتوبيخ الشرطة بشكل دائم".
وقالت الشرطة البلجيكية يوم الأربعاء إنها تحقق في حادث يتعلق بما قالته عضو سوداء في البرلمان الأوروبي عن قيام أربعة من ضباط الشرطة بدفعها والإمساك بها بعد أن شرعت في تصويرهم وهم يتعمدون مضايقة شابين أسودين خارج محطة جار دو نورد في بروكسل.
ونفت متحدثة باسم الشرطة اللجوء إلى أي قدر من العنف في هذا الحادث.
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