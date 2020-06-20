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مع تصعيد التوترات.. أمريكا ترفض للصين هذا الطلب 

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رفضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، طلبا من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين ولكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر بسبب جائحة .

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن هذا القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين .

وأضافت أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار إذا عدلت سلطات الطيران الصينية سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعيا بينهما.

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