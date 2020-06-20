شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتمد تصنيع وتسويق عقار «فابيفلو» لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء إن الموافقة على العقار جاءت للاستخدام فقط في حالات الطوارئ المقيدة في الهند؛ وأن الاستخدام المقيد ينطوي على استخدام الدواء تحت المسؤولية ، حيث يتعين توقيع كل مريض على نموذج بالموافقة بالعلم قبل البدء في العلاج.
يذكر أن شركة جلينمارك بدأت في 12 مايو الماضي العلاج التجريبي للمرحلة 3 من العقار فافيبيرافير لعلاج مرضى كوفيد 19 في الهند.
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