شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يشن هجوما على ميليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش نفّذوا هجومًا استباقيًا ضد مجاميع من ميليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق في الجوف.
وأكد المصدر أن أبطال الجيش الوطني أطبقوا الحصار على مجاميع الميليشيات واشتبكوا معها، وأوقعوا عددًا منها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقّى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال، كما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر خلّفتها عناصر الميليشيات.
وفي السياق ذاته، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات تابعة للميليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل.
من جهته تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، قادة ومقاتلي الجيش الوطني على جبهات القتال في نهم شرق صنعاء. وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، ودورها الفعّال في تدمير مواقع وتجمعات أدوات إيران المتمثلة في ميليشيا الحوثي، والتي تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأكد أن قوات الجيش تتمتع بمعنويات عالية وفي جاهزية قتالية عالية وتواصل التقدّم بثبات في مختلف جبهات مديرية نهم، وتلقن العدو خسائر تلو الخسائر في الأرواح والمعدات.
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