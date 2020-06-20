شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الذرية تتبنى قرارا ينتقد «النووي» الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى النظام الإيراني صفعات دولية مدوّية خلال الساعات الأخيرة؛ إذ وافق مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، أمس الجمعة، على قرار يدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

ويزيد القرار، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.

وينص القرار، الذي قدّمته كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا على أن مجلس الإدارة «يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورًا إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة».

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنّيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

أوروبا وأمريكا

وفيما أعلنت باريس عن عقد اجتماع بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الكبرى «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» أمس لوضع خطة للتعامل مع إيران خلال الأشهر المقبلة، صرح قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي كينيث ماكنزي لصحيفة «واشنطن بوست» بأن إيران تضغط لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وتعليقًا على استمرار الهجمات الصاروخية على المواقع الأمريكية في العراق قال ماكنزي إن الولايات المتحدة لن تغادر المنطقة بسبب الضغط الإيراني. واعتبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أن إيران ووكلاءَها في العراق ينفذون هذه الهجمات لعدم تمكّنهم من الانتصار في الساحة السياسية. وأثنى ماكنزي على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للتعامل مع التأثيرات الإيرانية.

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وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا أمريكيين، فضلًا عن السفارة الأمريكية ببغداد لهجمات صاروخية متكررة منذ عدة أشهر لكنها زادت منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية ببغداد مطلع يناير الماضي.

وفيات كورونا

من جانب آخر، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات في إيران جراء الإصابة بوباء «كورونا» حتى الخميس تجاوز 53200 شخص بعد تفشيه في 334 مدينة، وبلغ عدد المتوفين في كل من محافظات خوزستان 4360 وفي أصفهان 2975 وفي لرستان 1890 وفي أذربيجان الشرقية 1780 وفي كرمانشاه 1399 وفي كردستان 1130 وفي كرمان 720 وفي مركزي 630 وفي بوشهر 520.

واعترف حريرجي نائب وزير الصحة «الخميس» بأنه من المتوقع استمرار تأثر إيران بكورونا خلال العام المقبل وزيادة عدد الوفيات، مشيرًا إلى احتمال فرض الحجر الصحي وقيود صارمة على عدد من المدن خلال الفترة القادمة.

وفي أصفهان، أفاد أطباء ومصادر محلية بوفاة مئات المواطنين المصابين بـ«كورونا» في الأيام الخمسة الماضية. وفي كرمانشاه، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية للنظام: في بداية تفشي الفيروس في محافظة كرمانشاه، كان عدد المصابين 30 شخصًا في اليوم، ثم ارتفع إلى 300 شخص في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية إن الزيادة غير المسبوقة في عدد الأشخاص المصابين في فارس يدق ناقوس الخطر بشأن تفشي الوباء.