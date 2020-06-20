شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم العليمي يطالب عرض نتائج استراتيجية بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى، وذلك المحور الذى نوهت إليه الحكومة فى خطة التنمية والاستراتيجيات التى تم وضعها على مدى السنوات المقبلة، وأهمية هذا الأمر الذى ينعكس على المجتمع بصورة واضحة، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت العديد من القضايا والمحاور التى تؤكد أهمية بناء الإنسان المصرى ليكون نواة حقيقية لبناء دولة قوية، لديها الكثير من الكوادر القادرة على ممارسة العمل العام.

وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عرض خطة نصف سنوية لما تم من خطوات بشأن محور بناء الإنسان المصرى، والخطوات التى تتم على أرض الواقع، والملاحظات التى تواجه الوزارات المعنية بتطبيق هذا الأمر، حتى يتسنى للسلطة التشريعية بالتعاون وتنسيق الجهود مع السلطة التنفيذية القضاء على هذه الملاحظات للمضى قدما نحو بناء إنسان قادرة على تحمل المسئولية وأن يكون إضافة حقيقية للوطن.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية فى مختلف الوزارات لضمان بناء الانسان، فى كافة المجالات والأنشطة المختلفة، على أن يكون هناك عرض للجهود المبذولة والخطوات وبعض النماذج التى استفادت من استراتيجية محور بناء الإنسان المصرى ليكونوا نواة للعمل فى المستقبل.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.