شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسر عمر: السيسى أحبط مؤامرة عثمانية فارسية صهيونية فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى إحباط مؤامرة متعددة الأطراف على الدولة المصرية بإعلانه انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب المشروعة، التى رفعها فى ثورة 30 يونيو 2013.

وقال عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365": "وقتها كان المشير عبد الفتاح السيسى هو القائد العام للقوات المسلحة، وعندما أعلن انحياز الجيش الوطنى المصرى إلى مطالب الشعب فهو قد أحبط مؤامرة عثمانية فارسية صهيونية على مصر فى هذا التوقيت"، وأكمل: "وأطراف هذه المؤامرة لا يزالون يحاولون الالتفاف حول نتائجها حتى هذه اللحظة".

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وأشار عمر إلى أن هذه المؤامرة كانت تستهدف عودة الحكم العثمانى القديم لمصر، وذلك بدعم ومساندة من جماعة الإخوان الإرهابية وتخطيط من العاصمة التركية إسطنبول فى إطار خطة متكاملة للسيطرة على دول شمال أفريقيا، قائلا: "وإسطنبول هى مخلب قط للصهيونية فى المنطقة رغم كل ما يُثار حول وجود خلافات بين تركيا وإسرائيل، فكل ذلك كلام لخداع أنصاف المتعلمين".

ودلل المهندس ياسر عمر على حديثه بما يدور الآن على الأراضى الليبية، مؤكدا أن ما يحدث فى ليبيا هو جزء من الالتفاف على نتائج ثورة 30 يونيو، مُضيفا: "ويجب ألا ننسى أن الدولة الوحيدة التى لم تتأثر منذ 2011 هى إسرائيل، إسرائيل بتتفرج والباقى بينفذ المخطط، ومصر أفسدت هذا المخطط فى 30 يونيو".