شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الفقى: ثورة 30 يونيو قادها الشعب المصرى وانحاز لها الجيش الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت نابعة من إرادة شعبية مصرية وطنية خالصة، موضحا أن الشعب المصرى كان قد فاض به الكيل من ممارسات الجماعة الإرهابية التى كانت تقود مصر إلى حافة الهوية لتلحق بدول الجوار التى نالها التقسيم والتفتيت وتمكن من ذمام الأمور بها حماعات مُسلحة ومُرتزقة.

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وشدد الفقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن وعى ويقظة الشعب المصرى أحبطت تلك المخططات الخبيثة التى كانت تسعى للنيل من الوطن ومواطنيه، مشيرا أيضا إلى أنه لولا دعم القوات المسلحة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وقتها، لما نجحت تلك الثورة، مُشيرا إلى أن تلك الجماعة الإرهابية كانت على أهبة الاستعداد لمعاداة الشعب المصرى بأكمله وجر مصر إلى حرب أهلية وتفتيتها لتنفيذ مُخططات الدول المُعادية لمصر.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وحدها، مشيرا إلى أن نجاة مصر من هذا المخطط كان بمثابة طوق النجاة للمنطقة العربية بأكملها، حيث تقف مصر الآن حائط صد ضد كل محاولات الدول الداعمة للإرهاب ومنها تركيا وقطر للتدخل فى شئون دول عربية شقيقة مثل ليبيا وسوريا والعديد من الدول فى محاولة منها لتهديد الأمن القومى العربى والمصرى مرة أخرى.