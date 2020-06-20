أجرى وفد وزاري تُركي محادثات أمس الأربعاء 17 جوان 2020، في طرابلس مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان أنّ السراج استقبل في طرابلس وفداً تركيّاً رفيعاً ضمّ وزيرَي الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو والخزينة والماليّة برات البيرق ورئيس المخابرات حقان فيدان وعددًا من كبار المسؤولين الأتراك.
كما تطرّق المجتمعون إلى عودة الشركات التركيّة لاستكمال أعمالها في ليبيا، وإلى آليّات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتيّة والنفط. وتمّ إيضاح مقاربة ليبيا في تطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كذلك، جرت متابعة تنفيذ مذكّرة التفاهم الأمني والعسكري الموقّعة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خصوصًا في ما يتعلّق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعيّة والأمنيّة الليبيّة عبر برامج تدريب وتأهيل وتجهيز. وكان أيضا بحث في مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيّات البحريّة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الشركات التركيّة لاستكمال أعمالها في ليبيا.. أهم ماجاء في لقاء السراج بالوفد التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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