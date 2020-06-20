عودة الشركات التركيّة لاستكمال أعمالها في ليبيا.. أهم ماجاء في لقاء السراج بالوفد التركي

أجرى وفد وزاري تُركي محادثات أمس الأربعاء 17 جوان 2020، في طرابلس مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان أنّ السراج استقبل في طرابلس وفداً تركيّاً رفيعاً ضمّ وزيرَي الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو والخزينة والماليّة برات البيرق ورئيس المخابرات حقان فيدان وعددًا من كبار المسؤولين الأتراك.

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وتناول الاجتماع مستجدّات الأوضاع في ليبيا والجهود الدوليّة لحلّ الأزمة الراهنة. كما تطرّق المجتمعون إلى عودة الشركات التركيّة لاستكمال أعمالها في ليبيا، وإلى آليّات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتيّة والنفط. وتمّ إيضاح مقاربة ليبيا في تطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كذلك، جرت متابعة تنفيذ مذكّرة التفاهم الأمني والعسكري الموقّعة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خصوصًا في ما يتعلّق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعيّة والأمنيّة الليبيّة عبر برامج تدريب وتأهيل وتجهيز. وكان أيضا بحث في مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيّات البحريّة.