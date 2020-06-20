إيطاليا : عمليات إعادة توزيع المهاجرين زادت بنسبة 600%

أكد مسؤول أمني إيطالي الجمعة، أن عمليات إعادة توزيع المهاجرين على الدول الأوروبية، شهدت زيادة بنسبة 600%، في ظل عمل الحكومة الحالية للبلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال ماتيو ماوري نائب وزيرالداخلية، إن "الأمر الجديد والكبير الآخر، الذي قدمته هذه الحكومة بفضل عمل وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، يتعلق بإعادة توزيع المهاجرين على دول أوروبا، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ".
وأضاف: بينما بلغ متوسط معدل الترحيل في ظل وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني إلى الدول الأوروبية 16 شخصا في الشهر، وصل حتى ما قبل ظهور الوباء في يناير الماضي إلى 586 في الشهر، أي بزيادة بنسبة 600% تقريبا".
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