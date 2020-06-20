بعد وفاته.. الروائي الإسباني" كارلوس زافون" يتصدر "جوجل" السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "كارلوس زافون"، وذلك بعد إعلان وفاة الكاتب الروائي الإسباني، كارلوس رويز زافون، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد صراع مع مرض

السرطان.

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ويشار إلى أن كارلوس زافون، حقق شهرة واسعة من خلال روايته عن مدينة برشلونة "ظل الرياح"، عام 2001، والتي نجح في نشرها في أكثر من

50 دولة، وبيعت أكثر من 38 مليون نسخة حول العالم.

وكان قد ولد كارلوس زافون، عام 1964 ونشأ في شقة ببرشلونة بالقرب من كنيسة ساغرادا فاميليا، وأثر تصميمها غير التقليدي المبتكر للغاية في روايته وأصبحت الكنيسة جزءا منها، وامتلأت كتاباته بمخلوقات أسطورية مثل التنانين.