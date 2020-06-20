الصين تتهم الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

اعتبرت بعثة الصين لدى المؤسسات الدولية في جنيف، أن تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بصدد هونغ كونغ، تدخل سافر في شؤون الصين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء البيان ردا على تصريحات قالت
وبعد ساعات من إدلاء باشليت بتصريحاتها، أصدرت بعثة الصين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف بيانا قالت فيه إن "هذه الملاحظات تمثل تدخلا فادحا في سيادة الصين وشؤونها الداخلية وانتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تعرب الصين لها عن امتعاضها العميق واعتراضها الحاسم".
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