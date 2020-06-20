المغرب يسجل أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية حتى الآن معظمها في بؤرة انتشار إلى الشمال من الرباط.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المملكة سجلت إجمالا 9613 إصابة مؤكدة بالفيروس، ويبلغ معدل الوفيات 2.2 بالمئة والشفاء 84.5 بالمئة.

وخففت الحكومة هذا الشهر إجراءات العزل العام بالمناطق التي انخفضت بها معدلات الإصابة، غير أنها أبقت على حظر مغادرة المواطنين البيوت دون تصريح في المناطق التي بها إصابات كثيرة ومنها بعض المدن الكبرى.

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والمنطقة المحيطة ببؤرة التفشي والواقعة على مسافة حوالي 150 كيلومترا شمالي العاصمة مشمولة

بقرار حظر مغادرة المنزل دون تصريح، لكن تطبيق إجراءات العزل العام في المناطق الريفية والمناطق شبه الريفية أكثر صعوبة.

واستأنفت معظم الأعمال نشاطها مجددا لكن لا تزال المطاعم والمقاهي ودور السينما وغيرها من الأعمال في قطاع الخدمات الحيوي مغلقة إلى جانب المطارات.

وطلبت السلطات من الشركات فحص جميع العاملين بينما زادت الدولة طاقة الفحص اليومي إلى أكثر من 17500 اختبار.