مصر تسجل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية بكورونا‎

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ”إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة، بينما توفي 2017 شخصا جراء الفيروس“.

وأشارت إلى شفاء 400 مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة.

وكان خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أعلن عن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1938 حالة وفاة.