كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرين: تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعافي 591 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 15287.

وذكرت وزارة الصحة: أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 174 حالة، منها 36 حالة تحت العناية، في حين أن 5536 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5572 حالة.